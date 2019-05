Una stagione trionfale per la, soprattutto per quella femminile. Le ragazze allenate da Rita Guarino sono riuscite a conquistare uno storico double: dopo il secondo scudetto consecutivo ecco la Coppa Italia, trofei che arricchiscono la bacheca di una formazione nata appena due anni fa.- Cecilia Salvai e Rita Guarino hanno portato le coppe vinte in questa stagione allo Juventus Museum: il trofeo dello scudetto e quello della Coppa Italia saranno custoditi nel museo bianconero. Ecco il video pubblicato su Twitter dal club bianconero: