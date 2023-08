Giornata di rientri oggi in casaWomen dopo la sconfitta di ieri sera contro il Barcellona per 5-0 nel trofeo Gamper. Questa mattina al JMedical per sostenere le visite mediche di rito sono attese Linethdi ritorno dall'esperienza Mondiale con la sua Olanda, oltre a lei grande attesa per il nuovo acquisto Estellee per Pauline. Successivamente si aggregheranno alla rosa di Joe Montemurro verso l'amichevole contro il Como Women in programma lunedì allo stadio Ferruccio di Seregno. Di seguito i video degli arrivi.