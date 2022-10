Weston McKennie watching Juventus Women's Champions League match. pic.twitter.com/tpCtDmfeAh — T (@footy_work) October 27, 2022

C'è anche Westonall'Allianz Stadium per assistere al match ditra. Lo statunitense è stato intercettato sugli spalti in mezzo ad altri tifosi, pronto a sostenere le ragazze bianconere di mister Joein campo per l'importante sfida della fase a gironi. Non è la prima volta che il classe 1998 si presenta a una partita della prima squadra femminile: poco più di un mese fa, per esempio, aveva voluto essere in tribuna a Vinovo per il match di campionato contro la Roma. Qui sotto una foto di questa sera condivisa da un utente di Twitter.