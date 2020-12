di CC, inviato a Torino

La prova più dura, il sorteggio più beffardo. Cosa servirà? La Juve più tosta in assoluto. Le ragazze di Rita Guarino scendono in campo all'Allianz Stadium per affrontare il Lione nell'andata dei sedicesimi di finale della Champions League femminile: fischio d'inizio ore 15. La gara sarà trasmessa su Sky Sport e JTV. Su IlBianconero.com, la diretta testuale, con pagelle e approfondimenti subito dopo il match.



PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso, Galli, Cernoia; Maria Alves, Girelli, Bonansea.

LIONE (4-2-3-1): Bouhaddi; Carpenter, Buchanan, Renard, Karchaoui; Henry, Kumagai; Cascarino, Marozsan, Majri; Parris.