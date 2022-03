di Marco Amato, inviato all'Allianz Stadium

Non svegliatele. La Juventus Women si regala l'ennesima notte europea da sogno, ma ormai è diventata quasi un'abitudine. Le bianconere battono 2 a 1 il Lione in rimonta, grazie alle reti di Girelli e Bonfantini, nell'andata dei quarti di UWCL, e continuano a coltivare il sogno europeo. In serate come queste, pensare alla finale che si giocherà in questo impianto non è peccato.



LE PAGELLE





PEYRAUD-MAGNIN 6.5 - Si capisce perché sia soprannominata Hulk. Su ogni palla senza paura, i suoi interventi tengono a galla la Juventus nei momenti più difficili della partita



LUNDORF 6.5 - Ordinata, soffre ma non va mai nel panico in fase difensiva. L'azione dell'1 a 1 nasce da un suo cross, preciso, potente e calibrato alla perfezione nel mezzo



GAMA 6 - Nell'azione dell'1 a 0 francese, alza bandiera bianca di fronte a Macario, che le prende nettamente il tempo. La sufficienza arriva nella ripresa, quando non sbaglia più un intervento



SEMBRANT 6.5 - Orologio al polso, calibra ogni intervento con un tempismo perfetto. In una gara così difficile, dal punto di vista difensivo, fa valere la sua esperienza



BOATTIN 6 - È giocatrice da notti europee, per concentrazione e abnegazione, oltre che per qualità. In difesa erge un muro, palla al piede fatica a trovare le linee di passaggio. Non è solo colpa sua



ROSUCCI 6.5 - Come un caffè. Le palle sporcate, i break in mezzo al campo, risvegliano squadra e ambiente ed evitano che la manovra francese diventi come il suono di un incantatore di serpenti, che stordisce e anestetizza (Dal 65' CARUSO 7 - Il filtrante per Bonfantini viaggia su un binario che solo lei ha visto, chirurgica)



PEDERSEN 6.5 - Nel caos del primo tempo, mette ordine ed evita che la squadra vada nel panico



GROSSO 6 - Paga chili e centimetri alle avversarie, ma non ha nulla da invidiare sul piano tecnico alle altre 21 in campo. Nasconde palla e permette alle compagne di rifiatare e salire (Dal 65' BONANSEA 6.5 - Prende palla, accelera e lascia tutte dietro. Sta bene, perché non è partita titolare?)



HURTIG 5 - A inizio partita divora un'occasione gigantesca, può capitare. Più grave, invece, l'imprecisione che dimostra durante tutto l'arco del match. Inoltre, in più occasioni arriva in ritardo nell'offrire il raddoppio a Boattin, dalla sua parte. Un anno fa, era a lei che le speranze bianconere, proprio contro il Lione, si aggrappavano



GIRELLI 7.5 - Ancora una volta lei, sempre lei. A mettere benzina nel motore e riaccendere le speranze europee, a raddrizzare la barca quando sembra alla deriva, a segnare gol pesanti come macigni (Dall'81' BONFANTINI 8 - Entra e cambia la partita, con il gol più importante della sua carriera. Si è regalata una serata che non dimenticherà mai)



CERNOIA 6.5 - Ci mette un po' ad accendersi, a prendere le misure, trovare la posizione. Nella ripresa sale la sua prestazione, e la sua testardaggine nell'andare a inseguire ogni pallone paga con l'espulsione che lascia il Lione in 10



All. MONTEMURRO 7 - Nel primo tempo la sua squadra sbaglia l'approccio e va giustamente sotto. Nella ripresa un episodio cambia volto al match, e lui cambia volto alla sua squadra con i cambi, che risultano decisivi