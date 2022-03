È la gallese Cheryl Foster l'arbitro del match tra Juventus Women e Lione, valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League femminile. Al suo fianco come assistenti l'irlandese Michelle O'Neill e l'inglese Lisa Rash. Nel ruolo di quarto ufficiale la britannica Rebecca Welch. Inglesi, infine, anche l'arbitro al Var Paul Tierney e il suo assistente Sian Massey. Una gara attesissima e "storica" per le ragazze bianconere, che mai prima d'ora erano arrivate a giocarsi questa fase della competizione, in cui la squadra francese risulta invece la più vincente. Fischio d'inizio all'Allianz Stadium alle 18.45.

Di seguito l'analisi dei principali casi da moviola, aggiornata in diretta:



8' - Il Lione la sblocca con Macario. Nessun dubbio sulla posizione della giocatrice brasiliana, che colpisce di testa dal centro dell'area bianconera



1' - Al via il match!