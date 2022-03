di Marco Amato, inviato all'Allianz Stadium

Arrivano i dati delle presenze all'Allianz Stadium per la sfida di Champions League tra Juventus Women e Lione. Come raccolto dal nostro inviato, sugli spalti dell'impianto torinese hanno preso posto 9.227 persone, di cui 29 ospiti. 19.002 euro l'incasso totale del club per questa bella serata di calcio europeo, "storica" per la squadra femminile bianconera che mai prima di oggi era arrivata a giocare questa fase della competizione.