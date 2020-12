3







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Non basta il cuore, allo Stadium. A Torino, la Juve Women perde 3-2 contro le campionesse d'Europa del Lione. Ecco le pagelle



GIULIANI 6.5 - Se la Juve ha motivo di resistere e ribaltare tutto, è solo grazie alle sue mani sul colpo ravvicinato di Gunnarsdottir dopo appena un minuto. Su Kumagai tenta di anticipare l'intervento: è il solito 50-50 ed è la solita sfortuna.



HYYRYNEN 6 - Majri ha il fare di chi s'apposta ad aspettare il momento giusto per colpire. Hyyrynen non le dà modo di sfondare, e non ha paura quando c'è da aggiungere qul pizzico di arguzia in più. Almeno finché il cuore e i polmoni glielo concedono.



GAMA 7 - E' l'anima e l'immagine di questa squadra: dura, tosta, sul pezzo e convinta su ogni intervento. Per venirne fuori, del resto, servivano dieci Gama. Più una Hurtig.



SEMBRANT 6 - Il Lione non avrà giropalla, ma ha frecce pronte a riempire l'area. Linda tiene gli occhi su tutto, e qualcosina scappa. Naturale, normale. Comunque, non impeccabile.



BOATTIN 6.5 - Una sola discesa delle sue, parte contratta e soprattutto preoccupata: ma è quella paura a tenerla sul pezzo. E a renderla perfetta in fase difensiva.



CERNOIA 6.5 - Sprazzi di classe, cascati un po' ovunque. La Juve ha un indice di pericolosità su punizione da far spavento, e non solo agli avverari. Merito del suo mancino. Peccato non abbia avuto modo di liberarlo con costanza.



CARUSO 6.5 - In campo va lei e non Rosucci, basterebbe questo per far capire quanto sia in grado di cambiare volto e ambizioni a questa squadra. Ci vuole tigna, e ce la mette tutta. Ci vuole qualità, e in alcuni frangenti alza di gran lunga il livello del gruppo.



GALLI 6.5 - Più schermo e meno regia. Più d'interdizione e meno di distribuzione. La grande qualità di Galli si fa vecchio adagio da centrocampisti puri: se non si vede, non vuol dire che non ci sia. Anzi.



BONANSEA 6.5 - E' la variabile impazzita, la scheggia che cambia il potenziale offensivo di questa squadra. E Barbara non corre soltanto, ripiega e si fa sentire. Come nell'occasione del calcio di rigore causato: era un fallo intelligente, l'arbitro l'ha trasformato in condanna ingiusta.

ALVES 6 - Una sola, grande corsa. Peccato Hyyrynen non riesca a servirla.



GIRELLI 6.5 - Oltre i gol, da ammirare c'è un'intelligenza calcistica che non ha eguali in questa squadra. Copre palla e cambia il gioco. Spende tanto e per prima esce, mano sui fianchi. Applausi.

STASKOVA 6 - Gettata nella mischia per difendere palla e alzare la squadra. Ed è sfortunata: i compiti le cambiano 2 minuti più tardi.



HURTIG 7 - Se la Juve non è ancora al livello Champions, lo è certamente Hurtig. Che corre, segna, cade (che occasione sull'1-1!), si rialza e ancora causa il momentaneo e nuovo vantaggio. Partita totale di una giocatrice totale.

ROSUCCI 6 - Poco tempo. Poca roba.



GUARINO 7 - Più di questo era difficile immaginare, figurarsi arrivare a farlo. La crescita di questa squadra, sotto gli occhi di Agnelli, è solo motivo di orgoglio. Per le analisi ci sarà tempo. Ora è il momento di sognare.