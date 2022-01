Le parole di Martina Lenzini a La 7, prima del fischio d'inizio di Juve Women-Sassuolo: "Negli ultimi 3 anni Sassuolo è stata una parte importante della mia vita, una famiglia. L’abbiamo già affrontata in campionato e ora è ancora più importante vista la competizione. Le difficoltà ci caricano, troviamo la nostra forza, ognuna di noi mette qualcosa in più per l’altra. Le mie compagne? Non mi hanno chiesto niente sul Sassuolo perché sono già tutte preparate e attente al dettaglio".