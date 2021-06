Con un post su Instagram, Martinaha definitivamente salutato il, società dove ha giocato in prestito. Ora, per lei, ci sarà il ritorno alla, la casa madre:"Qualcosa di grandeCaro Sassuolo è arrivato il momento di salutarti..Ti ringrazio per quello ci siamo dati in questi tre anni, siamo partiti insieme da essere una squadra che si era salvata l’anno prima ai play-out a diventare la “favola Sassuolo”, quella che per poco non ha raggiunto la qualificazione alla Champions League..Grazie Sassuolo perché tre anni fa mi hai accolto a braccia aperte e mi hai fatto crescere tanto sia come giocatrice che come persona. Mi hai permesso di conoscere persone che mi hanno insegnato tanto e porterò i loro insegnamenti nel mio percorso.Grazie a tutte le compagne di squadra che hanno condiviso con me questo bellissimo viaggio.Grazie a Mister Gianpiero Piovani , al suo staff e a tutte le persone che sono rimaste dietro alle quinte ma che sono state fondamentali.Siamo stati qualcosa di grande, avrete sempre un posto speciale nel mio cuore.Grazie Sasol."