Il difensore dellaWomen Martinaha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Pomigliano in cui ha collezionato la sua presenza numero 100 con la Juventus Women. Le sue parole:"Un orgoglio. Un onore raggiungere questa centesima presenza, quando ero una tifosa non pensavo potesse accadere. Sono super felice e orgogliosa, stagione lunga, obiettivi personali e di squadra vanno di pari passo, spero sia la stagione sia mia che della Juve"."Personalmente preferisco fare il centrale ma mi adatto a fare il terzino e cerco di dare il massimo"."Una contusione contro la Spagna, hanno preferito salvaguardarmi contro la Svizzera ma ora sto bene"."Penso che non dobbiamo guardare loro ma guardare partita dopo partita per portare a casa i tre punti e quando ci saranno le partite importanti prenderemo i tre punti".