Martinaha parlato ai canali ufficiali della Juventus dopo il rinnovo. Le sue parole:"Sempre un orgoglio, significa confermarmi, essere orgogliosa di me e questa società. Non posso che ringraziare"."L'ho sempre reputata la casa in cui tornare. Ho lavorato tanto ma lavorerò ancora tanto per dimostrare alla Juve che sono qui per migliorare e restare. Ho avuto l'opportunità di giocare in palcoscenici impensabili, ti fa crescere con tanta esperienza e consapevolezza. Non me la aspettavo, sono contenta dei traguardi sia personali che di squadra. Ce la metteremo tutta per fissare l'obiettivo prefissato. A lungo termine vorremo andare avanti in Champions ed affermarci non solo in Italia ma anche in Europa".