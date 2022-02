Così Martina Lenzini, giocatrice della Juventus Women, al canale Youtube dei bianconeri: "E’ stato una sorpresa. Io sono andata via tre anni, sono tornata adesso che è il quinto anno di Juve. Non mi aspettavo di trovare tanti miglioramenti in una società che già dal primo anno non ci faceva mancare nulla. Sono tornata e c’è un centro sportivo e un’area dedicata solo a noi ragazze. La maggior parte le conoscevo anche prima della Juve, misono integrata benissimo dentro il gruppo. E’ stata una piacevole sorpresa".