Nel suo percorso europeo, laé cresciuta anche affrontando grandi squadre e avversarie di altissimo livello. Chi ha messo più in difficoltà Martina– “Direi Foord dell’Arsenal. Una giocatrice con baricentro basso ed è una tipologia di giocatrice che mi mette in difficoltà. Riesce a rientrare sul destro, calcia col sinistro, è completa. L’altra è Cascarino, per fortuna non l’ho affrontata perché ha giocato sempre dalla parte di Boattin ma mi ha impressionato tanto”.