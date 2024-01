Nella giornata di ieri è andato in scena il big match del campionato di calcio femminile tra la Juve Women e il Milan Women, terminato con la vittoria delle bianconere per 2-1. Gara che parte con ritmi molto elevati sin dai primi minuti e a sbloccarla ci pensa Barbara Bonansea con una gran conclusione. Pochi minuti più tardi però arriva il pareggio del Milan con l'ex Staskova, che manterrà il punteggio sul risultato di parità fino al minuto 52, quando Cantore riporta in vantaggio la squadra di Montemurro. Al termine del match è stata Cecilia Salvai a manifestare l'entusiasmo per i tre punti ottenuti e lo ha fatto attraverso un post condiviso sui social.