Mancano poco più di due ore al calcio d'inizio della gara traWomen e Fiorentina in programma alle 18 allo stadio Lamarmora Pozzo di Biella. Chi con buone probabilità sarà della gara è Lineth, in quale ruolo verrà impiegata però? Nelle ultime apparizioni è stata utilizzata come riferimento centrale, viste le condizioni ancora non ottimali di Cristiana. Salvo poi ruotare con Sofia Cantore oppure Lindsey Thomas. Scenario analogo potrebbe verificarsi nella gara di oggi. Dopo la buona prestazione fornita contro il Sassuolo di Violaora è difficile lasciarla in panchina, discorso che potrebbe essere simile per quanto riguarda Estelle. Sembra difficile pensare possa tornare in mezzo alla difesa Cecilia, anche ragionando sull'attacco delle viola di De La Fuente, scelta ardua per Joe Montemurro. Tra circa un'ora tutte le risposte.