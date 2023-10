Di nuovo tutto esaurito allo stadio di Biella per questa seconda apparizione della Juventus Women nella sua nuova casa. Il Sassuolo è una squadra ostica, si ricordi il pareggio dello scorso anno a Vinovo con la rete di Manuela Sciabica allo scadere. Tra le fila della squadra di Gian Piero Piovani i riflettori sarebbero puntati su Chiara, gioiellino di proprietà della Juventus Women che però rischia di essere costretta a dare forfait per un problema muscolare alla coscia sinistra rimediato nella gara di Coppa Italia contro il Parma. Tra le fila delle neroverdi assente Lana, ci sarà l'ex Juve Annahita Zamanian. Potrebbe non esserci anche Benedetta, le cui condizioni sono in valutazione.Nella Vecchia Signora assente molto probabilmente sarà Sofia, ancora in fase di recupero dalla microlesione alla coscia sinistra, nel mirino per l'attaccante sembra esserci la Fiorentina. Chi dovrebbe ritornare a disposizione sono Sarae Ceciliache sembrano aver smaltito gli acciacchi. Non al meglio Linda Sembrant ancora alle prese con la contusione alla tibia, potrebbe essere lei la straniera indirizzata alla tribuna, come da regolamento. Poche ore e gli ultimi dubbi saranno sciolti.