È tornata ad allenarsi laWomen dopo la sconfitta del Tre Fontane di Roma rimediata nella giornata di sabato. Nel mirino ora c'è la gara contro il Milan di nuovo in trasferta della prossima giornata di campionato. ( QUI le foto dell'allenamento). Lavoro personalizzato per Cristianache ha dovuto dare forfait nel riscaldamento di sabato nella capitale a causa di un problema muscolare. Amandainvece si è allenata con il gruppo squadra ma soltanto in parte, anche lei aveva accusato un problema prima della gara di sabato.