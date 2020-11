La Juventus Women e la Nazionale italiana femminile devono fare a meno di Sara Gama da oltre due mesi, a causa di infortunio alla coscia destra e successiva ricaduta. La capitana è però vicina al rientro in campo, come testimoniano le foto pubblicate oggi dal club bianconero sui propri canali ufficiali: "La strada verso il recupero: Sara Gama sta portando avanti un programma di allenamento personalizzato". Un ritorno importante, anche in ottica Champions League dove servirà tanta esperienza per il salto di qualità rispetto a un campionato dove la Juve domina in lungo e in largo.