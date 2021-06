A fermarsi, Rita Guarino non ci ha pensato nemmeno per un momento. Dopo uno straordinario ciclo di vittorie, durato 4 anni, la coach ha lasciato le Juventus Women, ma di prendersi un anno sabbatico nemmeno a pensarci. Guarino, in questo momento, sembra molto vicina all'accasarsi all'Inter, seguendo un percorso che a molti a ricordato quello di Antonio Conte. Secondo la giornalista Sara Meini, però, anche la Fiorentina starebbe pensando all'ex bianconera, nonostante per la panchina vola resti in pole Patrizia Panico.