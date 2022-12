Non sono ancora uscite comunicazioni ufficiali, per quanto riguarda le condizioni di Lineth Beerensteyn, uscita dal campo infortunata nel finale di Juve WOmen-Zurigo. Può, però, esserci un accenno di ottimismo e a venire in soccorso é una stories Instagram di Julia Grosso. Le due, infatti, si sono fotografate sorridenti intente a fare shopping, con l'esterna d'attacco che non sembra indossare stampelle o tutori di sorta. Può, dunque, filtrare un cauto ottimismo.