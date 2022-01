Dal sito ufficiale della Juventus, le statistiche dopo la semifinale di Supercoppa vinta ai rigori contro il Sassuolo:



HULK PPM - Pauline Peyraud-Magnin ha parato il rigore decisivo e ha respinto tre volte i tentativi del Sassuolo durante il match.



NILDEN AGAIN - Terzo gol con la maglia della Juventus per Amanda Nilden: uno per ogni competizione italiana disputata (Supercoppa, Coppa Italia e Serie A).



NERVI SALDI - La Juventus ha vinto entrambe le sue serie di rigori disputate nella storia (la precedente nel maggio 2018 contro il Brescia).



ABITUÈ - Quarta finale consecutiva in Supercoppa Italiana per la Juventus, unica squadra presente in tutte le ultime quattro edizioni.



SEMPRE GOL - La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 47 partite giocate in competizioni italiane (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa).