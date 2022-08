La Juventus Women questa sera alle 20.30 a Vinovo affronterà in Women's Champions League il Kiryat Gat. Queste le statistiche dal sito ufficiale della- In questo stesso turno, nella passata stagione, le Juventus Women hanno sconfitto 4-1 il St.Pölten: doppietta di Bonansea e reti di Girelli e Hurtig.- Se troverà il gol in questa partita, Cristiana Girelli toccherà quota 80 reti con la maglia bianconera. Inoltre il prossimo gol segnato delle bianconere sarà il numero 470 in assoluto (considerando ovviamente solo le gare ufficiali)- Sarà il primo incrocio in assoluto tra la squadra bianconera e una squadra israeliana.- Se scenderà in campo, Evelina Duljan collezionerà la sua prima presenza con la maglia della Juve. Anche CamillaForcinella deve ancora esordire in gara ufficiale con la prima squadra bianconera. Sofia Cantore è invece in attesa dell'esordio in UWCL.- Il Kiryat Gat nella sua semifinale ha sconfitto 5-0 il Flora Tallin