Joe Montemurro è pronto a prendere il posto di Rita Guarino. Come racconta Tuttosport, sarà un'estate di grandi manovre per la Juventus Women, che cambia tecnico per la prima volta. E non solo: a salutare potrebbero essere anche diverse giocatrici, tra le quali Laura Giuliani, Barbara Bonansea e Maria Alves. Se la prima sembra vicina a un accordo con il Milan, Bonansea ha offerte nelle big europee. Alves, invece tornerà in Brasile. Via anche il secondo portiere Doris Bacic.