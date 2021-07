La Juventus Women sta rinnovando l'organico, con diversi addii tra panchina e parco giocatrici. Ma sono arrivati altrettanti rinnovi, come quello di Lisa Boattin per altre due stagioni. Si parla di colonne portanti della squadra bianconera e della Nazionale azzurra, giocatrici che hanno contribuito in questi primi anni di vita della Juve femminile a renderla grande!

Queste sono le prime foto della "Boattin rinnovata" pubblicate oggi dallo stesso club sui propri canali social ufficiali: