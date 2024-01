JUVE-FIORENTINA, IL GESTO DI MONTEMURRO VERSO IL TIFOSO

LE PRESSIONI

Un pareggio che riporta laWomen a cinque lunghezze dalla Roma, in vista dello scontro diretto in programma domenica allo stadio Tre Fontane della capitale. La squadra allenata da Joeviene fermata dalla Fiorentina per 2-2 nel posticipo settimanale a Biella, quello che si evidenzia però è il clima non totalmente disteso che filtra dalle aree bianconere.Si è da poco conclusa la partita, nella fredda città piemontese ieri sera quando anche Joesta per fare rientro negli spogliatoi. Proprio quando attraversa una zona in cui sono presenti anche alcuni tifosi, uno di loro lo richiama per un confronto ma il tecnico, alzando i toni. Da quidi certo non dai toni tranquilli, che si risolve con il rientro di Montemurro negli spogliatoi. Andiamo ad analizzarlo però:Una gara pareggiata, che il tecnico avrebbe assolutamente voluto vincere, non nasconde il rammarico a fine gara infatti. Si è visto anche dai minuti conclusivi della partita quando ha continuato a dare indicazioni alle sue giocatrici chiedendo loro di salire il più possibile. Forse quindi si avverte un po' di pressione di troppo verso lo Scudetto ma prima ancora verso lo scontro diretto? Ne aveva parlato anche Sofia Cantore ai nostri microfoni delle pressioni di casa Juve ( QUI le parole). Svelando:. Forsil prima possibile perchè domenica c'è una gara chiave e lì sì, vincere sarà fondamentale.