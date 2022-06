Cecilia Salvai, a margine dell'evento organizzato da Juventus e Save The Children, parla così ai giornalisti presenti.



IL SOGNO - "Sognare non basta, ma serve. Si sogna in grande e poi si riesce a ritagliarsi piccole soddisfazioni, che ti segnano la vita. Ho avuto la fortuna di raggiungere e realizzare tanti sogni, ne ho ancora, me li tengo stretti e cerco di realizzarli giorno dopo giorno".