Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women, ha commentato così il pareggio esterno delle sue giocatrici contro la Florentia. Ecco le sue parole, come sono state riportate da Juventus.com: "Non posso dire nulla sull'atteggiamento delle mie giocatrici in un campo non facile, in cui diverse squadre hanno perso punti: le occasioni per chiudere la partita ci sono state, ci è mancato solo il gol. Avevamo di fronte una squadra ben organizzata che ha sfruttato il fatto di giocare in casa e adesso pensiamo all'Empoli in coppa e poi ci rituffiamo nel campionato".