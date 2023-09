Dal sito ufficialeLe Juventus Women, ancora una volta, domenica inaugurano una nuova era. Quella contro la Sampdoria, in programma il 1 ottobre alle 18, sarà la prima partita nel nuovo stadio, il “Pozzo – Lamarmora” di Biella.Casa nuova, quindi: quello che non cambia è la modalità di accesso alle partite delle campionesse bianconere.Per Juventus - Sampdoria I biglietti - A BREVE A DISPOSIZIONE - saranno gratuiti e per ottenerli è sufficiente iscriversi a Juventus.com e recarsi sulla sezione biglietteria.Si potranno prendere fino a 4 biglietti a testa, che all’ingresso dello Stadio verranno richiesti in formato cartaceo.Vi ricordiamo anche l’indirizzo dello Stadio: Viale Macallé, 21.Ci vediamo a Biella!