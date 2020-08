Nella lista delle convocazioni diramata da coach Guarino per la prima partita di campionato di domani contro il Verona, risultano 22 giocatrici nonostante le assenze di Cecilia Salvai e Vanessa Panzeri. Questo perché sono state confermate in gruppo le due giocatrici della Primavera già aggregate alla prima squadra per il Trofeo Veolia di Lione: la 19enne ​Nicole Sciberras e la 18enne Kristin Carrer. La Sciberras è un difensore maltese, arrivata l'anno scorso alla Juventus Women dalla squadra romana del Grifone. La Carrer è una talentuosa giocatrice italiana di origini russe, ingaggiata dalla Juve tre anni fa quando veniva indicata come enfant prodige del calcio femminile.