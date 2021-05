1







di MA, inviato a Vinovo

Dopo un percorso fenomenale, un'annata giocata su altissimi livelli, la Juve Women vince per la quarta volta consecutiva lo scudetto, nel quarto anno dalla nascita del progetto femminile. Numeri impressionanti, che raccontano lo strapotere delle bianconere in Italia che, però, quest'anno hanno avuto un'antagonista di tutto rispetto come il Milan che le ha fatte sudare. Raggiunta la matematica certezza del titolo, tolte di dosso ansie e tensione nervosa: ora è il momento di festeggiare questo ennesimo traguardo storico per le Juventus Women!



