We've arrived safe & sound in Barcelona! pic.twitter.com/csHh4g0b1A — Juventus Women (@JuventusFCWomen) August 5, 2021

Prosegue la tournée all'estero della. Dopo l'amichevole di ieri in Francia, contro il, vinta 2 a 1, le bianconere si sono trasferite a Barcellona, dove domenica 8 agosto giocheranno ilcontro le blaugrana. Un percorso importante, per preparare l'esordio in Champions League del 18 agosto, contro il Kamenica Sasa. Attraverso i propri canali, la Juventus ha pubblicato le foto dell'arrivo della squadra in Catalogna.