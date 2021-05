La Juventus Women sabato pomeriggio potrà festeggiare già il quarto scudetto consecutivo, un en plein micidiale da quando la squadra è stata creata nel 2017. Se infatti non perderà contro il Napoli (basta un pareggio, insomma) la Juve sarà campione d'Italia. E parliamo di una squadra che in questa Serie A femminile le ha vinte tutte finora, 19 su 19! Come si stanno preparando le giocatrici di coach Guarino per il match che probabilmente varrà il titolo?