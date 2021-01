Ieri ha difeso i pali della Juventus Women nel vittorioso match di Coppa Italia contro il Pomigliano, oggi dà l'annuncio del proprio addio via Instagram: il portiere classe '90 Sabrina Tasselli ha affidato ai social l'annuncio del proprio addio al club bianconero. Un lunghissimo messaggio, nel quale l'estremo difensore spiega di aver dovuto prendere questa decisione per la sua crescita professionale. La Tasselli afferma che è stato un onore e un privilegio far parte di una squadra come la Juve.

Qui sotto il messaggio completo: