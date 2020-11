Grazie alla vittoria per 4 a 1 contro la Pink Bari, la Juventus Women comincia con il piede giusto il proprio percorso in Coppa Italia e conquista subito la prima posizione del girone E del trofeo nazionale. Oltre alla vittoria e ai tre punti, di positivo c'è stata la possibilità per Rita Guarino di far giocare le calciatrici che avevano meno minuti nelle gambe e di far esordire Sara Caiazzo. La stessa allenatrice e la capitana - ancora indisponibile - Sara Gama hanno esultato per la vittoria attraverso i propri profili social.