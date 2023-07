Dal sito ufficiale della Juve, le ultime sulla ripartenza delle Women.Il Mondiale femminile è alle porte, ma lainizia a programmare la stagione 2023/2024.Cominciamo dalle basi, dunque dalla data del ritrovo delle bianconere e di conseguenza della ripresa dell'attività.Quando si partirà? Mercoledìcon le visite e i test fisici, con protagoniste soltanto le giocatrici non impegnate al Mondiale. I test, poi, proseguiranno anche nella giornata di giovedì 10. Il giorno successivo, venerdì 11, le bianconere scenderanno in campo per il primo allenamento della stagione.Il rientro delle ragazze impegnate con le rispettive Nazionali sarà definito, invece, sulla base dell’andamento del Mondiale stesso.Mister Joe, dunque, inizierà a lavorare con le giocatrici che avrà a disposizione, focalizzando l'attenzione sui primi appuntamenti ufficiali, vale a dire le prime due sfide del Mini Tournament diin programma tra il 6 e il 9 settembre.La prima giornata di campionato, invece, verrà disputata soltanto nel week-end del 16-17 settembre.