La scorsa stagione è stata prodiga di vittorie per la Juventus Women, che ha conquistato il secondo scudetto in altrettante stagioni in Serie A femminile e la prima Coppa Italia della propria storia. Oggi arrivano le prime date ufficiali in vista della prossima stagione: il campionato prenderà il via il prossimo 14 settembre, per provare a raggiungere uno storico tris, mentre le ragazze di Rita Guarino proveranno a conquistare la prima Supercoppa Italiana il prossimo 26 ottobre contro la Fiorentina, seconda classificata in Serie A e sconfitta in finale di Coppa Italia.