La Juventus ha diramato la lista delle calciatrici convocate da Rita Guarino per la trasferta di domani della Juventus Women contro il Lione per il ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League. Dalla lista manca ancora una volta una delle centrocampiste più dotate della rosa, Sofie Junge Pedersen, ancora positiva al Covid 19. Per il resto, non ci sono indisponibilità e Rita Guarino potrà scegliere ancora una volta tra una lista di calciatrici di altissima qualità.



Giuliani, Bacic, Tasselli



Gama, Hyyrynen, Boattin, Salvai, Sembrant, Lundorf, Giordano, Caiazzo



Galli, Cernoia, Rosucci, Caruso, Ippolito, Giai



Girelli, Bonansea, Staskova, Maria Alves, Hurtig, Zamanian, Berti