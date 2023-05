Lasi appresta a scendere in campo contro l'Inter oggi pomeriggio alle 14.30 a Vinovo. Rientrano per l'occasione Cristianae Juliache erano state costrette a saltare l'ultima gara contro il Milan. Non ci sarà Linda Sembrant che si è fermata in allenamento per un problema alla coscia sinistra, assente anche Eva Schatzer. Convocate le giovani Federicae Sofia. Questo l'elenco completo.