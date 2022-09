È stato diramato l'elenco delle ragazze che partiranno per la Danimarca questo pomeriggio da Caselle. Qui le bianconere voleranno in Danimarca per sfidare ilnella gara di andata. Restano ancora infortunate Sara Gama e Barbara Bonansea. Montemurro per la gara riavrà a disposizione Sofie Junge, infortunata nelle ultime gare. Di seguito la lista completa delle convocate.1 Aprile2 Pedersen5 Nilden7 Cernoia8 Rosucci9 Cantore10 Girelli12 Lundorf13 Boattin15 Grosso16 Peyraud Magnin18 Beerensteyn19 Zamanian21 Caruso22 Bonfantini23 Salvai24 Arcangeli29 Pfattner32 Sembrant33 Duljan38 Forcinella71 Lenzini77 Gunnarsdottir