Dal sito ufficiale Juventus:Sarà Bjork, in seguito al risentimento muscolare accusato durante la partita Roma-Juventus, è stata sottoposta ad esami strumentali presso il J|Medical i quali hanno evidenziato. La calciatrice, pertanto, non sarà disponibile per la gara di oggi e ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività.Di seguito l'elenco delle1 Aprile2 Pedersen3 Gama7 Cernoia8 Rosucci9 Cantore10 Girelli11 Bonansea12 Lundorf13 Boattin15 Grosso16 Peyraud Magnin18 Beerensteyn19 Zamanian21 Caruso22 Bonfantini23 Salvai26 Bertucci27 Schatzer32 Sembrant33 Duljan38 Forcinella71 Lenzini