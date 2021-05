DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Alle 12.30 di domani le Juventus Women affrontano la Florentia. Live, come sempre, su Juventus TV. [e come sempre, diretta testuale e pagelle qua su IlBianconero.com]



Ecco le convocate per la sfida.



42 Bacic



99 Berti



13 Boattin



11 Bonansea



26 Caiazzo



21 Caruso



7 Cernoia



3 Gama



33 Giordano



10 Girelli



1 Giuliani



17 Hurtig



2 Hyyrynen



5 Ippolito



14 Pedersen



8 Rosucci



23 Salvai



32 Sembrant



12 Lundorf



36 Soggiu



20 Maria Alves



9 Staskova



19 Zamanian



[ancora fuori per infortunio Yaya Galli]