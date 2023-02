Scenderà in campo domani alle 12.30 contro lalaWomen di Joe Montemurro dopo aver passato il turno in Coppa Italia contro il Chievo. Rientrano Pauline Peyraud-Magnin e Cecilia Salvai dall'influenza che le aveva colpite in settimana. Non c'è Lisa Boattin squalificata dopo l'espulsione contro il Milan. Out anche Valentina Cernoia per un problema muscolare. Di seguito l'elenco completo: