Le bianconere alzeranno finalmente al cielo nella giornata di domani, per la quarta volta consecutiva, la coppa di campionesse d'Italia. Prima della cerimonia di consegna del trofeo, però, ci sarà la partita contro l'Inter che chiuderà la stagione e le Juventus Women vorranno centrare la ventiduesima vittoria in altrettante gare.



Questa la lista delle giocatrici convocate da coach Rita Guarino per questa gara:



42 Bacic



99 Berti



13 Boattin



11 Bonansea



26 Caiazzo



21 Caruso



4 Galli



3 Gama



33 Giordano



10 Girelli



1 Giuliani



2 Hyyrynen



5 Ippolito



14 Pedersen



8 Rosucci



23 Salvai



12 Lundorf



36 Soggiu



9 Staskova



19 Zamanian