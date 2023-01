Our Bianconere available for #ChievoJuve in the Cup! pic.twitter.com/SRD6Kn85G8 — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 25, 2023

Oggi alle ore 18 la Juventus Women scende in campo a Verona, allo stadio Olivieri, per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Di fronte ci sarà l'H&D Chievo Women. Ecco le convocate: non c'è Julia, influenzata.