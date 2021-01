Domani per la Juventus Women andrà in scena il primo di ben tre capitoli della sfida ravvicinata contro l'Empoli. Le bianconere affronteranno infatti la formazione toscana alle 14.30 (diretta su JTV e live testuale qui su Ilbianconero.com) in trasferta, per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile. Seguiranno una sfida, sempre in terra empolese, valida per il campionato, e infine il ritorno dei quarti di coppa a Vinovo.

Ma pensiamo una partita alla volta e torniamo sul match di domani: Empoli-Juve Women, quarti d'andata, le 22 convocate di Rita Guarino



42 Bacic



99 Berti



13 Boattin



11 Bonansea



26 Caiazzo



7 Cernoia



3 Gama



27 Giai



33 Giordano



10 Girelli



1 Giuliani



17 Hurtig



2 Hyyrynen



14 Pedersen



8 Rosucci



23 Salvai



37 Sargenti



32 Sembrant



12 Lundorf



20 Maria Alves



9 Staskova



19 Zamanian