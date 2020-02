Domani, domenica 16 febbraio, alle 12:30 le Juventus Women affrontano l'Inter a Vinovo. Una classica del calcio maschile che punta a diventare il derby d'Italia anche al femminile, nonostante sia solo il secondo incontro della storia. All'andata la sfida terminò 3-0 per le bianconere, che giocheranno in una cornice di pubblico​ eccezionale, perché Vinovo sarà sold out.



Ecco le convocate di Coach Rita Guarino.



Bacic

Boattin

Bonansea

Caruso

Cernoia

Franco

Galli

Gama

Girelli

Giuliani

Hyyrynen

Pedersen

Rosucci

Salvai

Sembrant

Sikora

Souza Alves

Staskova

Tasselli

Zamanian.