"Comincia la UEFA Women's Champions League per le Juventus Women! Le bianconere ospitano a Vinovo il mini-torneo valido per il primo turno della competizione: la prima sfida è contro il Kamenica Sasa, in programma domani, 18 agosto, alle 15:00 (diretta su Juventus TV, con pre-partita a partire dalle 14:35). Di seguito l'elenco delle convocate di Mister Montemurro per il match.LE CONVOCATE1 Aprile2 Hyyrynen3 Gama5 Nilden6 Caiazzo7 Cernoia8 Rosucci9 Staskova10 Girelli11 Bonansea12 Lundorf13 Boattin14 Pedersen16 Peyraud-Magnin18 Giai19 Zamanian21 Caruso22 Bonfantini23 Salvai27 Beccari29 Pfattner36 Soggiu71 Lenzini"Assenti Lina Hurtig e Linda Sembrant, il match lo potrete seguire con live testuale e pagelle anche qui su IlBianconero.com