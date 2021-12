La Juventus Women oggi alle 14:30 affronta il Sassuolo in quello che è l'autentico scontro diretto in questa Serie A femminile. Mister Montemurro deve fare a meno delle lungodegenti Caiazzo e Sembrant, dell'infortunata Cernoia e di Caruso positiva al Covid-19. Il match di alta classifica della Juve contro le neroverdi lo potrete seguire anche in live testuale qui su IlBianconero.com.

Come potete vedere dall'elenco delle convocate, il centrocampo bianconero è piuttosto incerottato: