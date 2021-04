Domani alle 12.30 tornano in campo le Juventus Women, in trasferta con il Sassuolo. Fuori due big come Bonansea e Galli, ecco le convocate di Coach Guarino:



42 Bacic

99 Berti

13 Boattin

26 Caiazzo

21 Caruso

7 Cernoia

3 Gama

33 Giordano

10 Girelli

1 Giuliani

17 Hurtig

2 Hyyrynen

14 Pedersen

8 Rosucci

23 Salvai

32 Sembrant

12 Lundorf

36 Soggiu

20 Maria Alves

9 Staskova

19 Zamanian.